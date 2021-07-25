«في قواعد ثابتة في الكورة إن الأهلي مابيخسرش الدوري».. جماهير الأحمر تدشن هاشتاج يتصدر تويتر في أقل من ساعة.. وتوجه رسالة لللاعبين: #بالروح_الدوري_مش_هيروح

الشارقة - اميمة ياسر -
طالبت جماهير النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالقتال في المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز، من أجل حصد لقب البطولة، وذلك قبل لقاء الأحمر أمام الانتاج الحربي مساء غد الأحد.
ودشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #بالروح_الدوري_مش_هيروح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة في أقل من ساعة.
وساندت الجماهير الحمراء فريقها خلال المباريات المقبلة في بطولة الدوري، من أجل حصد اللقب للمرة السادسة على التوالي والـ 43 في تاريخه.
ويأتي دعم الجماهير الحمراء للفريق عقب خسارته نقطتين هامتين في لقاء البنك الأهلي الأخير في الصراع نحو لقب الدوري.
وفي السياق ذاته، أعلن المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء غد الأحد على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وضمن قائمة الأهلي 21 لاعباً وجاءت على النحو التالي:
علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.
ويسعى الأهلي للعودة لانتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري.
ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر أمام سموحة وغزل المحلة.
ويغيب عن الأهلي في لقاء الغد عدد كبير من اللاعبين، وهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، بجانب غياب حمدي فتحي ووليد سليمان للإصابة.