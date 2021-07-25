«في قواعد ثابتة في الكورة إن الأهلي مابيخسرش الدوري».. جماهير الأحمر تدشن هاشتاج يتصدر تويتر في أقل من ساعة.. وتوجه رسالة لللاعبين: #بالروح_الدوري_مش_هيروح

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت جماهير النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالقتال في المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز، من أجل حصد لقب البطولة، وذلك قبل لقاء الأحمر أمام الانتاج الحربي مساء غد الأحد.

ودشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #بالروح_الدوري_مش_هيروح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وساندت الجماهير الحمراء فريقها خلال المباريات المقبلة في بطولة الدوري، من أجل حصد اللقب للمرة السادسة على التوالي والـ 43 في تاريخه.

ويأتي دعم الجماهير الحمراء للفريق عقب خسارته نقطتين هامتين في لقاء البنك الأهلي الأخير في الصراع نحو لقب الدوري.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء غد الأحد على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمن قائمة الأهلي 21 لاعباً وجاءت على النحو التالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي للعودة لانتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر أمام سموحة وغزل المحلة.

ويغيب عن الأهلي في لقاء الغد عدد كبير من اللاعبين، وهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، بجانب غياب حمدي فتحي ووليد سليمان للإصابة.