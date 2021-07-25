الشارقة - اميمة ياسر -

نجح لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي، اليوم السبت، في حصد أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020.

ونال الجندوبي (19 عامًا) الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام الإيطالي فيتو دياكلا في المباراة النهائية لمنافسات اللعبة.

وكان الجندوبي قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على جانج جون بطل كوريا الجنوبية خلال منافسات نصف نهائي التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوجرام في اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020.

يشار إلى أنه في عام 2018، فاز الجندوبي بإحدى الميداليات البرونزية لوزن 48 كيلوجرام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وفاز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في 2019، التي أُقيمت في العاصمة المغربية الرباط. وفي نفس العام أحزر الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للتايكوندو لوزن 58 كيلوغرام.