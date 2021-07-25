تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، لخوض مباراته الثانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد طوكيو 2021)، في وقت لاحق الأحد.



وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل سلبيا بدون أهداف أمام نظيره الإسباني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، فيما خسر المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد من أستراليا.

وستقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو/تموز بملعب سابورو دومي.

وتحدد موعد التاسعة والنصف صباح الأحد بتوقيت القاهرة موعدا لمباراة مصر والأرجنتين، العاشرة والنصف صباحا بتوقيت السعودية، الـ11:30 ظهرا بتوقيت أبوظبي.

ستذاع أولمبياد طوكيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالطبع ستكون الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في الأولمبياد.

وسيتم نقل مباراة مصر والأرجنتين عبر قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2.