أولمبياد طوكيو - رماية: باتساراشكينا تمنح اللجنة الروسية أول ذهبية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





طوكيو : منحت فيتالينا باتساراشكينا الذهبية الأولى للجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعدما توّجت الاحد بلقب مسابقة مسدس الهواء المضغوط 10 م محققة رقمًا أولمبيًا.

وكانت باتساراشكينا أحرزت فضية ألعاب ريو 2016 في الفئة ذاتها لتعوّض بأفضل طريقة محققة رقمًا أولمبيًا قدره 240.3 نقاط، متقدّمة على البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا صاحبة الفضية (239.4) والصينية جيانغ رانكسين التي حصدت البرونزية (218.0).

وهذه الذهبية الاولى للجنة الاولمبية الروسية في ألعاب طوكيو والثالثة في المجموع، والتي يشارك رياضيوها تحت علم محايد ولا يُعزف النشيد الوطني عند فوزهم بالذهب، بسبب حظر روسيا عن المشاركة بسبب خرق قوانين مكافحة المنشطات.