لحظات تتويج الحفناوي بأول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج السباح التونسي أحمد الحفناوي اليوم الأحد بسباق 400 متر حرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، لتكون أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي.

وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 16ر0 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأمريكي كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية.



ويأتي تتويج الحفناوي /18 عاما/ بالميدالية الذهبية بعد ثلاثة أعوام من إحراز المركز الثامن في السباق نفسه في أولمبياد الشباب 2018 الذي أقيم في بوينس آيرس.

وقطع الحفناوي مسافة السباق في ثلاث دقائق و36ر43 ثانية وتلاه ماكلوجين في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و52ر43 ثانية وكيران بزمن ثلاث دقائق و94ر43 ثانية.

وجاء تتويج الحفناوي بعد يوم واحد من فوز مواطنه محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوجراما للرجال.

ولم يكن الحفناوي مرشحا قويا للفوز في النهائي اليوم، حيث تأهل من المركز الثامن بعد أن سجل ثلاث دقائق و68ر48 ثانية.

وكان الحفناوي قد أعلن في عام 2019 أنه يطمح في التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 لكنه فجر مفاجأة بالتتويج اليوم، وقد أصبح خامس رياضي تونسي يتوج بميدالية ذهبية أولمبية وثاني تونسي يتوج في منافسات السباحة بالأولمبياد.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الحفناوي هو نجل محمد الحفناوي اللاعب السابق في المنتخب التونسي لكرة السلة.

وقال أحمد الحفناوي عقب السباق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأولمبياد :"لا يمكنني تصديق هذا، إنه أمر مذهل. شعرت بحال جيد في المياه هذا الصباح أكثر مما كنت عليه أمس. أنا الآن بطل أولمبي... إنه حلم تحول إلى حقيقة."