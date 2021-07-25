ضحى هاني تخسر أمام المصنفة الأولى عالميا في الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تلقت ضحى هاني الخسارة من المصنفة الأولى عالميا الصينية يو في تشين بنتيجة 2- 0 في منافسات الفردي للريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020.

وحققت اللاعبة الصينية فيي يو تشن الفوز بنتيجة 2-0 ، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 21-5، 21-3.

وفي وقت سابق، تلقت هادية حسني وضحى هاني الخسارة أمام زوجي سيدات اليابان في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وجاءت خسارة منتخب مصر لزوجي سيدات الريشة الطائرة بنتيجة 2-0 أمام اليابان، حيث الشوط الأول 21-7، والشوط الثاني 21-3.

ومن المقرر أن تلعب هادية حسني وضحى هاني المباراة الثانية أمام هولندا يوم الإثنين المقبل.