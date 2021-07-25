مشاهدة مباراة السعودية والمانيا في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية والمانيا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 25-7-2021.

تقام مباراة السعودية والمانيا على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية والمانيا على قناة بي إن سبورتس 4K، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”.

يلعب المنتخب السعودي ضمن أصعب مجموعة في أولمبياد طوكيو 2020 -المجموعة الرابعة-، والتي تضم كل من البرازيل والمانيا وكوت دي فوار.

وخسر منتخب السعودية في افتتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، أمام منتخب كوت دي فوار بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي.

وسجل سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد ليكون بذلك أول لاعب سعودي يسجل في مختلف البطولات الدولية رفقة “الصقور” في كأس العالم وكأس الخليج وكأس آسيا والأولمبياد.

وسيسعي المدير الفني سعد الشهري في قيادة المنتخب السعودي للتأهل لدور ربع نهائي الأولمبياد في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وسيقاتل الفريق الى تحقيق نتيجة الفوز أو التعادل ضد ألمانيا، حيث الخسارة تعني خروج الصقور.

ويلعب مع منتخب السعودية ثلاثة لاعبين من نادي الهلال فوق السن، وهم، سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وسالم الدوسري.

جدير بالذكر ان المنتخب السعودي قد شارك في الألعاب الاولمبية لكرة القدم مرتين في تاريخه بعد تأهله في إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وأولمبياد أتلانتا عام 1996، ولم يترك الأخضر الأولمبي أي بصمة في تلك النسختين، وودع من الدور الأول.

في المقابل، سقط منتخب المانيا بشكل مفاجئ في مباراته الافتتاحية أمام نظيره البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.

وسيسعي منتخب المانيا الى تحقيق الفوز امام السعودية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل الى الدور ربع النهائي، ومواصلة السعي نحو تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخه.

وضمت قائمة المانشافت، ثلاثي فوق السن، صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن “نديم أميري”، ومهاجم يونيون برلين “ماكس كروس”، ولاعب وسط نادي فولفسبورج “ماكسمليان أرنولد” الذي سيغيب عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف.