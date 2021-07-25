مشاهدة مباراة البرازيل وكوت دي فوار في بث مباشر يلا شوت اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة البرازيل وكوت دي فوار لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 25-7-2021.

تقام مباراة البرازيل وكوت دي فوار على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 10:30 بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وكوت دي فوار على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، وقناة الكأس القطرية، كما تنقل بشكلٍ مجاني على قناة TRT Spor HD التركية.

يتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن خصمه اليوم “كوت دي فوار”، حيث اكتسح السيليساو نظيره منتخب المانيا بنتيجة (4-2)، في الجولة الأولى.

وسيسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الانتصار على كوت دي فوار، من أجل حسمه تأهله بشكلٍ رسمي إلى الأدوار الإقصائية، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب البرازيل، ثلاثي فوق السن، وهم، صاحب الـ 38 عامًا والذي يلعب مع ساو باولو البرازيلي “داني ألفيس”، بالإضافة إلى حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي “سانتوس”، ومدافع إشبيلية “ديبجو كارلوس”.

في المقابل انتصر منتخب كوت دي فوار على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وسيتطلع إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على البرازيل والتأهل إلى الدور الثاني، أو على الأقل تفادي الخسارة لإقتسام نقاط المباراة.

ويلعب مع منتخب كوت دي فوار، 3 لاعبين فوق السن المسموح (23 عامًا)، وهم، مدافع مانشستر يونايتد “إريك بايلي”، ونجم خط وسط ميلان الإيطالي “فرانك كيسي”، ومهاجم سيفاس سبور التركي “ماكس جراديل”.