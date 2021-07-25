محمد الفلاح - التونسي أحمد الحفناوي يهدي العرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

الأحد 25 يوليه 2021

أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الدورة.



وسجل الحفناوي 3 دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب، بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي كيران سميث الذي سجل 3 دقائق و43.94 ثانية.

وهذه ثاني ميدالية تحرزها تونس في الأولمبياد حتى الآن، حيث حصل لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي على ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة نهائي وزن 58 كيلوجراما أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا، السبت.