التونسي أحمد حفناوي يحقق أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق التونسي أحمد أيوب حفناوى، ذهبية السباحة لسباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، بزمن 3:43.36 دقيقة، متفوقا على أبطال أمريكا واستراليا.

وفاز صاحب الـ 18 عامًا بذهبية السباحة لسباق 400 متر حره بالرغم من بدايته السباق من الحارة الثامنة متوجا بأولى ذهبيات العرب فى أولمبياد طوكيو 2020 .

وفي وقت سابق، احرز التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية العربية الأولى في طوكيو ضمن منافسات التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوجراما للرجال.

وفاز التونسي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً بالميدالية الفضية بعد خسارته من الإيطالي فيتو دياكلا في المباراة النهائية.