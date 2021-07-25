رضوى عبداللطيف وهالة الجوهري تحتلان المركزين الـ 40 والـ 41 في الرماية بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أنهت اللاعبة رضوى عبداللطيف مشاركتها في منافسات 10 متر مسدس هواء في أولمبياد طوكيو 2020 بالمركز الـ40 ، بمجموع 560 ومتوسط 9.333.

حيث كانت نتيجة المجموعة بمجموع 93 وبمتوسط 9.3 ، والمجموعة الثانية بمجموع 97 بمتوسط 9.7، وجاءت مجموع رميات المجموعة الثالثة 90 وبمتوسط 9.0 ، والمجموعة الرابعة بمجموع 92 بمتوسط 9.2 ، والمجموعة الخامسة بمجموع 95 وبمتوسط 9.5.

أما هالة الجوهري أنهت منافساتها بنفس مجموع ومتوسط لاعبتنا المصرية الآخرى رضوى عبداللطيف، لتصبح بالمركز الـ41.

وحققت هالة الجوهري في المجموعة الأولى مجموع 92 بمتوسط 9.2 والثانية بمجموع 94 بمتوسط 9.4 والثالثة بمجموع 95 وبمتوسط 9.5، والمجموعة الرابعة جاءت بمجموع 96 أي بمتوسط 9.6 ، أما المجموعة الخامسة انتهت بمجموع 92 وبمتوسط 9.2.