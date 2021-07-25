الونش: على الأورق الأرجنتين الأفضل لكن سنلعب من أجل الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود حمدي الونش لاعب منتخب مصر الأولمبي، على صعوبة مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام الأرجنتين، في ظل قوة الفريق المنافس وامتلاكه عناصر مميزة.

ويلعب المنتخب المصري الأولمبي المباراة الثانية ضمن دور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام إسبانيا، بينما كان المنتخب الأرجنتيني قد خسر بهدفين دون رد من أستراليا.

وقال الونش في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس":" على الورق إسبانيا والأرجنتين هما التصنيف الأول والثاني والأقوى في المجموعة".

وأضاف:" أعطينا إسبانيا الاحترام الكافي لذلك خرجنا بنتيجة جيدة أمامهم، ونسعى أن يكون لدينا قوة هجومية أمام الأرجنتين حتى نتمكن من تحقيق الفوز".

وتابع:" نحتاج للفوز أمام الأرجنتين وسنلعب اللقاء بقوتنا 100% ولا بد أن يكون لدينا قوة هجومية أمامهم حتى نفوز".

يذكر أن المنتخب المصري افتتح مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي مع نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي.