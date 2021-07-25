شوقي غريب: سنلعب بالأسلوب المناسب أمام الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه مواجهة الأرجنتين لن تكون سهلة على المنتخبين.

ويلعب المنتخب المصري الأولمبي المباراة الثانية ضمن دور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام إسبانيا، بينما كان المنتخب الأرجنتيني قد خسر بهدفين دون رد من أستراليا.

وقال غريب في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس":" المنتخب الأرجنتيني يسعى أيضا لتحقيق للمكسب للدفاع عن اسمه وخاصة ان يملك لاعبين في اندية كبيرة وكل لاعب يسعى لعمل انجاز شخصي لنفسه".

وأضاف:" نملك أسلوبنا المناسب الذي سنلعب بيه أمام الأرجنتين في المباراة المقبلة، ومنتخب التانجو بيسعى للمكسب خاصة أنه يملك عناصر محترفة".

يذكر أن المنتخب المصري افتتح مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي مع نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي.