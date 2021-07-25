تقارير: جالاتا سراي يرفع عرضه لحسم صفقة ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي جالاتا سراي التركي اتخذ خطوة جديدة لحسم صفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، برفع العرض المالي المقدم للنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تاكفيم" التركية، فإن جالاتا سراي رفع عرضه المالي لضم ديانج من الأهلي إلى 4.5 مليون يورو، مضيفة أن الأهلي يدرس هذا العرض وأن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ويستهدف الفريق التركي حسم صفقة ديانج لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، خاصةً بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام مضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 5-1 في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن فاتح تيريم مدرب جالاتا سراي يريد حسم الصفقة، حيث يتواصل بشكل دائم مع الإدارة لتقديم كل التضحيات للحصول على خدمات نجم الشاب الذي سيضيف ديناميكية إلى خط الوسط.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع أليو ديانج في يوليو 2019 مقابل مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه)، وقام النادي بتجديد عقد صاحب الـ23 عاما في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.