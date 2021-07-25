مدرب المحلة: الزمالك لم ينسق معنا بشأن نقل المباراة ونلتزم بقرار اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بأن الزمالك لم ينسق معهم بشأن نقل مباراة الفريقين ضمن بطولة الدوري إلى ستاد الأسكندرية، موضحًا أنه لا يمانع اللعب في أي مكان يوافق عليه اتحاد الكرة.

وقال خالد عيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لم يصلنا أي قرار بأن مباراة الزمالك على ستاد الأسكندرية، ولا يوجد أي تنسيق من جانب الزمالك معنا، لكن بالتأكيد نلتزم بالقرار النهائي سواء في ستاد القاهرة أو الاسكندرية".

وتابع: "أي ملعب سيخطرنا به اتحاد الكرة سوف نلعب المباراة عليه".

وأضاف: "تأجيل المباراة عن موعدها السابق أمر له تأثير بالطبع لكن الفريق جاهز وأتمنى ان نحقق كل أحلام جماهير المحلة".

أما عن أفضل العناصر في المنافس، فقال: "الزمالك فريق كبير، ولديه عناصر مميزة للغاية وعلى مستوى عالي، ولديه بشرقي، وشيكابالا وزيزو وأوباما وطارق حامد، لكننا أيضًا نمتلك لاعبين مميزين لكن فقط بحاجة إلى المشاركة في المباريات والموسم المقبل سيكون الفريق أفضل".

وتحدث عن طريقة إعداد الفريق لمواجهة الأندية الكبرى، قائلًا: "هناك جانب بدني وعليه تأثير كبير، وكذلك هناك الجانب النفسي الذي يحاول المدرب نقله للاعبين، لأنه يستطيع ان يضيف الكثير لنفسه عندما يظهر بشكل جيد أمام الأندية الكبرى".

وأبدى أمله في أن تتوقف الأندية عن مفاوضة اللاعبين في منتصف الموسم، قائلًا: "من حق اللاعب أن يتألق وتتفاوض معه الأندية، لكن يجب ان يكون هناك احترام للنادي والقنوات الشرعية وعدم التفاوض مع لاعب في منتصف الموسم، لأنه عندما يتفاوض الأهلي أو الزمالك مع لاعب يفقد جزء من تركيزه ويصيبه الغرور".

ورشح عدد من لاعبي فريقه للانضمام للمنتخب، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لكن الأبرز هذا الموسم هما عمر شعبان حارس المرمى، وفتح الله المساك، وهشام علي لاعب مميز للغاية، كما أن أحمد عيد مساك رائع، وكان لدي لاعب رائع لكنه تعرض للإصابة في الرباط الصليبي".