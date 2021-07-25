هشام حطب: نتوقع تحقيق 5 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الألعاب التي تنافس عليها بقوة البعثة المصرية لتحقيق ميداليات في طوكيو ستبدأ من يوم 29.

وقال حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنا نعلم النتائج التي حدثت في أول أيام الأولمبياد والنتائج حتى الآن ليست غريبة على توقعاتنا".

وأضاف:" لن نفتح "حنفية" ميداليات من أول يوم في أولمبياد طوكيو فهذا كلام غير منطقي".

وتابع:" لدينا دليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية حتى الآن في أولمبياد طوكيو، ومن لم يحقق نتائج سيكون جاهز بشكل جيد في الأولمبياد المقبلة".

وأتم حطب تصريحاته:"البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات في ألعاب مثل الكارتية والرماية والفروسية والمصارعة والجودو ".