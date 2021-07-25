الامارات | من طوكيو.. المنتخب المصري يهزم البرتغال في «اليد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو.. المنتخب المصري يهزم البرتغال في «اليد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب المصري لكرة اليد أمس فوزاً مهماً على نظيره البرتغالي 37-31، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي شهدت أيضاً خسارة المنتخب البحريني أمام السويد 32-31. وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية مؤقتاً متفوقاً على السويد.
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