الامارات | من طوكيو.. المنتخب المصري يهزم البرتغال في «اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو.. المنتخب المصري يهزم البرتغال في «اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب المصري لكرة اليد أمس فوزاً مهماً على نظيره البرتغالي 37-31، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي شهدت أيضاً خسارة المنتخب البحريني أمام السويد 32-31. وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية مؤقتاً متفوقاً على السويد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news