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الامارات | مان يونايتد يمدد عقد المدرب سولشاير حتى 2024

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لندن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر يونايتد وصيف الممتاز في كرة القدم، أمس، تمديد عقد مدربه الحالي النروجي أولي غونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية، مع خيار التجديد لعام إضافي. وسيبقى مهاجم (الشياطين الحمر) السابق، الذي تسلم مهامه الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2018، في ملعب أولد ترافورد، على الأقل حتى 2024، حيث يتضمن العقد الجديد خيار التجديد لعام إضافي. وقال سولشاير (48 عاماً) للموقع الرسمي للنادي: «الجميع يعلم الشعور الذي أكنّه لهذا النادي، وأنا سعيد للتوقيع على هذا العقد الجديد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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