الامارات | من طوكيو.. ربّاعة من بابوا غينيا تدخل التاريخ بخامس مشاركة

شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو.. ربّاعة من بابوا غينيا تدخل التاريخ بخامس مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الربّاعة لوا ديكا توا من بابوا غينيا الجديدة التاريخ في أولمبياد طوكيو أمس، عندما أصبحت أول سيّدة تنافس في خمس دورات ضمن رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية. وحققت الربّاعة البالغة 37 عاماً والتي حملت علم بلادها في الافتتاح أول من أمس، إنجازاً رائعاً بعد 21 عاماً من نيلها لقب أول امرأة ترفع الأثقال في الأولمبياد عندما تم إدراج هذه اللعبة للسيدات في ألعاب سيدني عام 2000. وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه البطلة القارية 12 مرة المحبوبة في بلادها وهي أم لطفلين، بعدما نجحت أمس في خطف 69 كلغ في أولى محاولاتها.

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