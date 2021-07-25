الامارات | من طوكيو.. تاكاتو يهدي اليابان أول ذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو.. تاكاتو يهدي اليابان أول ذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب الجودو الياباني ناوهيسا تاكاتو، أول ذهبية لبلاده، بفوزه بلقب وزن 60 كلغ أمس. وكان تاكاتو (28 عاماً) بطل العالم ثلاث مرات قد اكتفى بالبرونزية في أولمبياد ريو 2016 قبل خمس سنوات، ليعوّض على أرضه أمام مدرجات خالية في ملعب «نيبون بودوكان» العريق ضد يونغ وي يانغ من الصين تايبي المصنف الـ11 عالمياً وحامل فضية بطولة آسيا مرتين في النهائي.

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