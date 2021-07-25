الامارات | تونس تهدي العرب أولى الميداليات بفضية الجندوبي في «التايكواندو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تهدي العرب أولى الميداليات بفضية الجندوبي في «التايكواندو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي، أمس، فضية وزن 58 كلغ للرجال، وهي أولى ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو، بعد سقوطه في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا الذي خطف الميدالية الذهبية. وكانت نتيجة المباراة النهائية متقاربة بين الاثنين، وكاد الجندوبي يحرز الذهب لولا التراجع في الجولة الثالثة، والتي انتهت 8-3 لصالح الإيطالي، بينما خسر الجندوبي في المجموع النهائي للمباراة بنتيجة 16-12.

وكان الجندوبي (19 عاماً) ضمن إحراز ميدالية بعد تأهله إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019، حيث فاز في المجموع النهائي 25-19، بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، وحسم التونسي الجولتين الأخيرتين لصالحه 4-3 و16-11 أمام جون (21 عاماً).

وكان التونسي الشاب بلغ نصف النهائي بتغلبه في ربع النهائي على الإثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9. وتمكّن من حسم الجولات الثلاث 10-5، 9-4، و13-صفر قبل أن توقف حكمة المباراة المواجهة بسبب الفجوة الكبيرة في النقاط.

• الجندوبي كان قريباً من إحراز الذهبية قبل ثوانٍ من نهاية المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news