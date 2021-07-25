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الامارات | من طوكيو.. عاصفة محتملة تهدد المنافسات

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعلن منظمو الألعاب الأولمبية أمس، عن 17 إصابة جديدة بفيروس متعلقة بأشخاص مرتبطين بالأولمبياد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 123 شخصاً، بينهم 12 رياضياً. ويواجه المنظمون تحدياً جديداً، إذ تتجه عاصفة استوائية نحو العاصمة ومن المتوقع أن تصل الثلاثاء. وكإجراء احترازي، قدّموا منافسات التجذيف الى نهاية الأسبوع الحالي بعد أن كانت مقررة الاثنين، مؤكدين أنهم يتابعون مسار العاصفة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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