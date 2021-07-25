الامارات | من طوكيو.. عاصفة محتملة تهدد المنافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو.. عاصفة محتملة تهدد المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعلن منظمو الألعاب الأولمبية أمس، عن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا متعلقة بأشخاص مرتبطين بالأولمبياد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 123 شخصاً، بينهم 12 رياضياً. ويواجه المنظمون تحدياً جديداً، إذ تتجه عاصفة استوائية نحو العاصمة ومن المتوقع أن تصل الثلاثاء. وكإجراء احترازي، قدّموا منافسات التجذيف الى نهاية الأسبوع الحالي بعد أن كانت مقررة الاثنين، مؤكدين أنهم يتابعون مسار العاصفة.

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