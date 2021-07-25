اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الألعاب الأولمبية

مصر - الأرجنتين 11:30

فرنسا - جنوب إفريقيا 12:00

البرازيل - ساحل العاج 12:30

أستراليا - إسبانيا 14:30

اليابان - المكسيك 15:00

رومانيا - كوريا الجنوبية 15:00

- ألمانيا 15:30

الدوري الأرجنتيني

دفينسا - غودي كروز 20:30

الدوري البرازيلي

فلامنغو - ساو باولو 23:00

فورتاليزا - براغانتينو 23:00

الإنتاج الحربي - الأهلي 21:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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