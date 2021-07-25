الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الألعاب الأولمبية
مصر - الأرجنتين 11:30
فرنسا - جنوب إفريقيا 12:00
البرازيل - ساحل العاج 12:30
أستراليا - إسبانيا 14:30
اليابان - المكسيك 15:00
رومانيا - كوريا الجنوبية 15:00
السعودية - ألمانيا 15:30
الدوري الأرجنتيني
دفينسا - غودي كروز 20:30
الدوري البرازيلي
فلامنغو - ساو باولو 23:00
فورتاليزا - براغانتينو 23:00
الإنتاج الحربي - الأهلي 21:00
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