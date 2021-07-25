الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معسكر

قرر مدرب مواطن لأحد فرق دوري الدرجة الأولى تأجيل عرض خطته التحضيرية للموسم المقبل، على أمل أن تتخذ إدارة النادي قراراً بإقامة معسكر تدريبي خارجي.

مهاجم

اقترب أحد أندية دوري الخليج العربي من إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لدعم صفوفه في الموسم المقبل، علماً أن المبلغ المالي الكبير الذي طلبه وكيل أعمال اللاعب أجّل الإعلان عن الصفقة.

صفقات

أبدت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي استياءها مما وصفته بقيام جهات لم تُسمها بتسريب الأخبار الخاصة بصفقات النادي الجديدة، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب؛ بهدف إفشالها قبل الإعلان الرسمي عنها.

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