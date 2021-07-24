مصدر بالأهلي يكشف سبب استبعاد حمدي فتحي عن مواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي سبب غياب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الجهاز الفني للأهلي سمح لحمدي فتحي بالغياب عن مواجهة الإنتاج من أجل التحضير لحفل زفافه يوم الإثنين المقبل.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 في بطولة الدوري الممتاز غدًا الأحد على استاد "الأهلي we السلام".

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

يُذكر أن الأهلي تعادل مع البنك الأهلي (1-1) يوم الخميس الماضي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.