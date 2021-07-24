برايتون لمصراوي: الأهلي لم يطلب التعاقد مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى نادي برايتون الانجليزي وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق لينضم إلى بطل دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر في النادي الانجليزي خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء السبت :"لا يوجد أي شيء مما يثار حول تفاوض الأهلي معنا للتعاقد مع بيرسي تاو".

وأصدر موسيماني تصريحاته في وقت سابق، تحدث خلالها عن التعاقد مع لاعب جنوب إفريقي للإنضمام إلى الأهلي، لتخرج تقارير صحفية عدة تؤكد أن بيرسي تاو لاعب برايتون هو العنصر القادم للنادي الأهلي.

وتابع مسئول النادي الانجليزي: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر لأننا من الأساس ليس لدينا أي اتصالات من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب، كما أننا لا نسعى للرد على الشائعات الخاصة بانتقالات اللاعبين".

وأضاف: "بيرسي تاو مع الفريق حاليًا ولعب مباراة اليوم في فترة الإعداد للموسم الجديد، لذا هذا يؤكد أن التقارير الخاصة برحيله غير صحيحة على الإطلاق".

وصرح موسيماني عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا أنه حدد لاعبين اثنين أو ثلاثية من أجل التعاقد معهم ليستطيع تنفيذ فلسفته مع الأهلي في الموسم المقبل.