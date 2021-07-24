21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز غدًا الأحد على استاد "الأهلي we السلام".

وشهدت قائمة الأهلي غياب لاعب الوسط حمدي فتحي بجانب عودة حسين الشحات.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني، محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات مقابل الخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع البنك الأهلي (1-1) يوم الخميس الماضي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.