شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وجيرونا الودية.. ديباي يسجل في الظهور الأول

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وجيرونا الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

حقق برشلونة انتصاره الثاني في تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، على حساب نادي جيرونا، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت 24-7-2021، على ملعب يوهان كرويف بمدينة برشلونة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للنجم الهولندي “ممفيس ديباي” مع فريق برشلونة، بعدما تم تقديمه بشكلٍ رسمي إلى الجماهير قبل يومين، ونجح في تسجيل الهدف الثالث للبرسا من علامة الجزاء.

وانطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيلة التالية: إيناكي بينا – أليخاندرو بالدي – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجينو ديست – نيكولاس جونزاليس – سيرجيو روبرتو – ريكي بويج – نيلس مورتيمير مورينو – يوسف ديمير – ري مانج.

وافتتح المدافع جيرارد بيكيه التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة (21)، من ضربة جزاء، أنبرى لها المدافع الإسباني وسددها قوية على يمين الحارس الذي كان قريبًا من إبعادها، ولكنها سكنت شباكه في النهاية.

وبعدها بثلاث دقايق فقط وبالتحديد عند الدقيقة (24)، أضاف المهاجم الألباني ري ماناج الهدف الثاني للبرسا، بعدما قابل عرضية أرضية من زميله نيلس مورتيمير مورينو من الجهة اليسرى، بتسديدة مرت من الحارس واستقرت في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، قلص صامويل سيز النتيجة لصالح جيرونا بتسجيله الهدف الأول، من ضربة جزاء، سددها قوية لترتطم في القائم وتسكن شباك بينا.

ودخل ممفيس ديباي بديلًا للمهاجم ري ماناج في الدقيقة (42)، ومرت باقي الدقائق دون جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة على جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني، حل المدافع الشاب آرناو كوماس بديلًا لصامويل أومتيتي، قبل أن يجري رونالد كومان 7 تبديلات في الدقيقة (60)، حيث خرج، أليخاندرو بالدي، جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست، يوسف ديمير، سيرجيو روبرتو، ريكي بويج، ونيلس مورتيمير مورينو، ودخل كل من، أنطوان جريزمان، كليمنت لينجليه، فرينكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، جافي، ندياي، وإيجور جوميز.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لفريق برشلونة عند الدقيقة (85)، من ضربة جزاء، نفذها بقوة ودقة كبيرة على يمين الحارس، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على جيرونا بنتيجة (3-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وجيرونا الودية