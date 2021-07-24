الميركاتو الصيفي | ديبورتيفو ألافيس يضم مدافع نيوكاسل يونايتد بصفة دائمة

تعاقد نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني مع مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الفرنسي “فلوريان لوجون”، بصفة دائمة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ولعب فلوريان لوجون الموسم الماضي مع ديبورتيفو ألافيس معارًا من صفوف نيوكاسل يونايتد، وخاض 34 مباراة مع النادي الإسباني، الذي قرر التعاقد معه بصفة دائمة حتى عام 2024، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

المدافع الفرنسي صاحب الـ30 عامًا، بدأ مسيرته الإحترافية مع نادي إستر الفرنسي في عام 2009، وانتقل إلى فياريال في الميركاتو الصيفي 2011، ولعب 36 مباراة مع الفريق الثاني، و5 مباريات مع الفريق الأول.

وخرج لوجون من فياريال إلى نادي بريست الفرنسي على سبيل الإعارة في 2013، قبل أن يرحل بشكلٍ مجاني إلى نادي جيرونا في الميركاتو الصيفي 2014.

وخاض مع جيرونا 81 مباراة في جميع المسابقات، تخللها انتقاله إلى مانشستر سيتي، ولم يشارك مع الأزرق السماوي في أي مباراة رسمية ليعود إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكلٍ دائم من صفوف النادي الإنجليزي إلى إيبار في 2016.

وتألق لوجون مع إيبار، ليجذب أنظار نيوكاسل يونايتد الذي تعاقد معه مقابل 10 ملايين يورو في الميركاتو الصيفي 2017، ولعب دورًا هامًا مع المكابيس حيث ساهم في احتل النادي المركز العاشر في الدوري الانجليزي موسم 2016-2017.

وعانى الفرنسي من إصابتين خطيرتين، مما حد من مشاركته باستمرار مع الفريق الأول في نيوكاسل خلال الموسمين المتتاليين، وبعد أن خاض 6 مباريات فقط في الدوري في موسم 2019-2020، توجه ليجون إلى ألافيس على سبيل الإعارة الموسم الماضي.