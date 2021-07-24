تعرف على موعد مباراة السعودية والمانيا في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة والمعلق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة.

يحين موعد مباراة منتخب السعودية الأولمبي ومنتخب المانيا يوم غد الاحد الموافق 25 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 11:30 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ستاد نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتنقل مباراة السعودية والمانيا على قناة بي إن سبورتس 4k، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس كونكت، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف“، وتنقل المباراة ايضا على القناة الألمانية ARD Das Erste HD على قمر أسترا بتردد 11494، استقطاب أفقي، الترميز 22000، التصحيح 2/3.

وأوقعت قرعة دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 المنتخب السعودي الاولمبي في المجموعة الرابعة الحديدية، والتي تضم كل من البرازيل والمانيا وكوت دي فوار.

وخسر منتخب السعودية الأولمبي في افتتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى الخميس الماضي.

سجل سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد ليكون بذلك أول لاعب سعودي يسجل في مختلف البطولات الدولية رفقة “الصقور” في كأس العالم وكأس الخليج وكأس آسيا والأولمبياد.

على الجانب الآخر سقط المنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية أمام نظيره البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، وسيسعي الماكينات الألمانية الى تحقيق الفوز امام السعودية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل الى الدور ربع النهائي.

وسيسعي المدير الفني سعد الشهري في قيادة المنتخب السعودي للتأهل لدور ربع نهائي الأولمبياد في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وسيقاتل الفريق الى تحقيق نتيجة الفوز أو التعادل ضد ألمانيا، حيث الخسارة تعني خروج الصقور.

جدير بالذكر ان المنتخب السعودي قد شارك في الألعاب الاولمبية لكرة القدم مرتين في تاريخه بعد تأهله في إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 وأولمبياد أتلانتا عام 1996، ولم يترك الأخضر الأولمبي أي بصمة خلال مشاركتيه السابقتين في الأولمبياد، وودع من الدور الأول.