الصين تحقق 3 ميداليات ذهبية و برونزية في أول أيام منافسات أولمبياد طوكيو

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

حصد الرياضيون الصينيون اليوم ثلاث ميداليات ذهبية و ميدالية برونزية في أول أيام منافسات أولمبياد طوكيو 2020.



فقد سجلت يانغ تشيان البالغة من العمر 21 عامًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الألعاب الأولمبية بلغ 251.8 نقطة في نهائي البندقية الهوائية بطول19 مترًا للسيدات لتفوز بأول ذهبية في طوكيو 2020 للصين.

و لم تنتظر الصين طويلا لتحقق الميدالية الذهبية الثانية والتي جاءت على أيدي هوو تشيهوي، التي فازت بها في سباق رفع الأثقال للسيدات وزن 49 كيلوغراما كما سجلت تشيهوي ثلاثة أرقام قياسية أولمبية جديدة في الخطف /94 كجم/ والنطر /116 كجم/ والإجمالي /210 كجم/.

و جاءت الميدالية الذهبية الثالثة لفريق الصين من صن ييوين التي تغلبت على المصنفة الأولى عالميا آنا ماريا بوبيسكو في المباراة النهائية للمبارزة بالسيف.. و كانت هذه أول ذهبية أولمبية لصن و أول لقب أولمبي للسيدات في الصين.

و أضاف المخضرم في الرماية بانغ وي البالغ من العمر 35 عامًا، ميدالية برونزية للصين في نهائي المسدس الهوائي 10 أمتار رجال.