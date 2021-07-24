ريال مدريد يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع ليفربول من أجل محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بلجيكية بأن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم العربي المصري محمد صلاح.

وذكرت تقارير صحفية بلجيكية أن ريال مدريد يفكر فى عرض لاعبه البلجيكي إدين هازارد على ليفربول ودفع مبلغ مالي مقابل ضم نجم "الريدز" محمد صلاح.

وقالت صحيفة Voetbal24 إن ريال مدريد يستهدف ضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هذا الصيف من باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن النادي الملكي إذا لم يتوصل لاتفاق سيعمل على ضم محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب فى الاستغناء عن هازارد خلال الفترة المقبلة، ويريد إدخاله فى صفقة محمد صلاح بجانب دفع مبلغ مالي إلى نادي ليفربول، حيث سيكون اللاعب البلجيكي جزءاً من الصفقة الكبرى التى سيعقدها النادي الملكي مع النجم المصري.

وأشارت إلى أن صلاح لديه عقد مع ليفربول مستمر حتى عام 2023 وكان ينتظر أن يفتح الريدز محادثات حول عقد جديد، ولم يستبعد اللاعب المصرى الدولي احتمال الانتقال إلى الليجا الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حريص على تخفيض حجم الصفقة، إذ أنه على استعداد لإدخال هازارد نجم تشيلسي السابق في عرضهم.

بدوره، يستعد محمد صلاح، لخوض موسم جديد مع الريدز فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتى تنطلق منافساتها فى أغسطس المقبل، حيث يبحث الفرعون عن مواصلة تألقه في البريميرليج والمساهمة فى عودة فريقه لمنصة التتويج باللقب من جديد.