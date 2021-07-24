هل يرحل كهربا عن الأهلي ؟ الحديدي يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من البقاء في الفريق أو الرحيل نهاية الموسم الحالي

وأكد حازم الحديدي أن كهربا يعاني من سوء حظ وعدم توفيق شديد منذ انضمامه للفريق مشددا على أنه لاعب ذو قيمة كبيرة والجماهير مازالت تنتظر منه الكثير

وأضاف الحديدي أن كهربا مثل عماد متعب نجم الاهلي السابق يحتاج اللعب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتي يكتسب حساسية المباراة مشددا على أن كهربا لاعب مميز وقادر على تغيير مسار أي مباراة

وتابع أن لجنة الكرة لم تناقش مع كهربا مسألة رحيله ولو كان هناك دراسة للأمر كان سيعرض على كهربا لأن الأهلي نادي كبير وسياسته قائمة على الصراحة والوضوح

وأضاف أن الأهلي لو كان يرغب في رحيل كهربا كان سيتم مطالبته بالبحث عن عروض للرحيل