منتخب اليد يبدأ مشواره بالأولمبياد بفوز كبير على البرتغال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، فوزا كبيرا على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-31 في المباراة الأولى بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 15 / 15 فى شوط شهد ندية قوية بين المنتخبين.

فيما شهد الشوط الثانى تفوقا ملحوظا للحارس محمد عصام الطيار ويحيي الدرع الذى قدم أداء قويا بصحبة على زين.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين.

ويخوض منتخب مصر المباراة الثانية أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

فيما يخوض منتخب مصر المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة.