"لعبنا بشجاعة".. كيف تناولت الصحف البرتغالية خسارة منتخب اليد من مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

افتتح المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بالفوز على الفريق البرتغالي بنتيجة (37-31).

فوز المنتخب المصري مكنه من الوصول لصدارة المجموعة الثانية والتي تضم كل من (اليابان - الدنمارك - السويد - البحرين - البرتغال).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الدنماركي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة (7:15) صباحًا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز تعليقات الصحف البرتغالية بعد الخسارة من المنتخب المصري:

- "بداية بهزيمة"

صحيفة "ركورد" البرتغالية، قالت إن المنتخب البرتغالي افتتح مشواره في الأولمبياد بالخسارة من المنتخب المصري "الأفضل".

وأضافت الصحيفة، أن المنتخب البرتغالي لم يقاوم خطورة المنتخب المصري.

- "ظهور للمرة الأولى"

صحيفة "سابو ديسبورتو"، ذكرت أن المنتخب البرتغالي تعرض لخسارة أولى في مشواره على يد المنتخب المصري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى للمنتخب البرتغالي خلال تاريخيه في الأولمبياد.

- "شجاعة في الظهور الأول"

أشادت صحيفة "tribunaexpresso"، بأداء المنتخب البرتغالي على الرغم من السقوط أمام المنتخب المصري بهذه النتيجة.

الصحيفة قالت، إن المنتخب البرتغالي خسر أمام المنتخب المصري والذي سيطر على أحداث المباراة خاصة في آخر 15 دقيقة، لافتة إلى أن المنتخب البرتغالي رغم الهزيمة إلا أنه لعب بشجاعة.