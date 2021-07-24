حصيلة أول أيام أولمبياد طوكيو.. 11 ذهب وميدالية عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أقيمت اليوم السبت عدد من المواجهات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وكانت حصيلة الميداليات (11 ميدالية ذهبية، 11 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية).

وأحرز التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية العربية الأولى في طوكيو ضمن منافسات التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوجراما للرجال.

ونرصد في التقرير التالي نتائج مباريات السبت 24 يوليو 2021.

- القوس والسهم "فئة الفرق المختلطة":

ذهبية: كوريا الجنوبية.

فضية: هولندا.

برونزية: المكسيك.

- مبارزة السلاح "رجال":

ذهبية: المجري آرون سيلاجي.

فضية: الإيطالي لويجي ساميلي.

برونزية: الكوري الجنوبي كيم جونج هوان.

- مبارزة السلاح "سيدات":

ذهبية: الصينية سون يي وين.

فضية: الرومانية أنا ماريا برانزا.

برونزية: الإستونية كاترينا ليهيس.

- الجودو "رجال" وزن 60 كجم:

ذهبية: الياباني ناوهيزا تاكاتو.

فضية: الصيني يانج يونج وي.

برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي.

برونزية: الكازاخستاني يلدوس سميتوف.

- الجودو "سيدات" وزن 48 كجم:

ذهبية: ديستريا كراسنيكي من كوسوفو.

فضية: اليابانية فونا توناكي.

برونزية: المنغولية أورانتسيتسيغ مونخبات.

برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد.

- رماية "رجال":

مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار

ذهبية: الإيراني جواد فروغي.

فضية: الصربي دامير ميكيك.

برونزية: الصيني بانج وي.

- رماية "سيدات":

بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار

ذهبية: الصينية كيان يانج.

فضية: الروسية اناستاسيا جالاشينا.

برونزية: السويسرية نينا كريستين.

- تايكوندو "رجال":

وزن أقل من 58 كيلوجراما

ذهبية: الإيطالي فيتو دياكلا.

فضية: التونسي محمد خليل الجندوبي.

برونزية: الروسي ارتامونوف ميخائيل.

برونزية: الكوري الجنوبي جانج جون.

- تايكوندو "سيدات":

وزن 49 كيلوجراما

ذهبية: التايلاندية بانيباك وونجباتاناكيت.

فضية: الإسبانية أدريانا سيريزو إيجلسياس.

برونزية: الصربية تيانا بوجدانوفيتش.

برونزية: ابيشاج سيمبرج.

- رفع أثقال "سيدات":

وزن 49 كيلوجراما

ذهبية: الصينية هو تشيهوي.

فضية: الهندية سايكوم ميراباي تشانو.

برونزية: الإندونيسية ويندي كانتيكا عيساح.

- الدراجات على الطرق "رجال":

ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباز.

فضية: البلجيكي فاوت فان آرت.

برونزية: السلوفيني تادي بوجار.