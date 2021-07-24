الأرجنتين تستعد لمصر بمران تكتيكي لـ11 لاعبًا.. وتدريب للكرات الثابتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خاض المنتخب الأرجنتيني الأولمبي مرانه الأخير قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات كرة القدم صباح الأحد.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن المدير الفني فيرناندو باتيستا قام بقيادة التدريب الأخير.

وبدأ الفريق من خلال خلال التدريبات الفنية بالكرة، مع بعض المهام من أجل التدريب على رد الفعل السريع، وسرعة نقل الكرة.

وعقب انتهاء النصف الأول من المران، قام المدير الفني بوضع بعض التدريبات من أجل مساعدة اللاعبين على بعد الجمل التكتيكية، والتي شهدت تواجد 11 لاعبًا، كما وضع للاعبين أخرين تدريبات على مراكز محددة داخل الملعب.

وفي ختام التدريبات، قام المنتخب الأرجنتيني بالتدريبات على الكرات الثابتة من أجل التعامل مع ألعاب الهواء هجوميًا، وبعد ذلك تم التدريب أيضًا على طريق إيقاف الكرة من جانب المدافعين.

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأسترالي في الجولة الأولى بهدفين دون رد، وفي الجانب الأخر استطاع الفراعنة تحقيق نقطة من التعادل مع إسبانيا.