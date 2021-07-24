رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل لقاء الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي رسالة إلى لاعبي الفريق في المران الختامي قبل مواجهة الإنتاج الحربي في مساء غد الأحد ضمن منافسات دوري We المصري، حيث أكد على أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل تحقيق لقب الدوري لإسعاد الجماهير.

‏

وحرص الخطيب، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها في السابعة من مساء غدا الأحد، على استاد "الأهلي وي" بالسلام، في اللقاء المؤجل من منافسات الدوري.

وتحدث الخطيب، مع لاعبي الأهلي، على أهمية الفترة المقبلة خاصة وأنها ستكون حاسمة في مصير المنافسة على لقب الدوري، وطلب من اللاعبين، ضرورة القتال في المباريات المقبلة، من أجل التتويج بالبطولة المحببة للجماهير.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتها على استاد "الأهلي وي" بالسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، حيث تقدم الأحمر أولا عن طريق محمد مجدي أفشة، وتعادل البنك قبل نهاية المباراة عن طريق كريم بامبو ورفع الأهلي رصيده للنقطة 52، في المركز الثاني وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 61 نقطة.‏