الزمالك يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندرية.. ولبيب يحفز اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول بنادي الزمالك عن خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأوضح الجهاز الإداري أن الفريق سيخوض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي باستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه، حرص حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بصحبة حسين السيد عضو اللجنة، على زيارة معسكر الفريق المقام في برج العرب.

وعقد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حرص خلالها على تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري.

وأكد لبيب للاعبين ثقته في قدرة الفريق على تحقيق اللقب، كما طالبهم بالفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

وأكد حسين لبيب دعم مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر.

يذكر أن الزمالك سيواجه غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الـ28 للمسابقة المحلية.