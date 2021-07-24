مانشستر يونايتد يخسر بنتيجة عريضة في ثاني مبارياته التحضيرية أمام كوينز بارك رينجرز

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة عريضة في ثاني مبارياته التحضيرية أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2-4 في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتس رود بمدينة لندن.

كان مانشستر يونايتد وصيف الدوري الانجليزي الممتاز قد أعلن في وقت لاحق اليوم السبت تمديد عقد مدربه الحالي النروجي أولي جونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية مع خيار التجديد لعام إضافي.

ورغم تقدم مانشستر يونايتد في نتيجة المباراة مبكراً تحديداً عند الدقيقة الثالثة عبر اللاعب جيسي لينجارد، إلا ان رينجرز تدارك هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق رأسية قوية من تشارلي أوستن.

وخلال الشوط الثاني باغت كوينز بارك رينجرز ضيفه بثلاث أهداف متتالية خلال عشرة دقائق بواقع هدفين للاعب ليندون دايكس وهدف للاعب موسيس أودباجو في الدقائق 53، 58، 59.

وفي الدقيقة 73 سجل اللاعب السويدي الشاب أنتوني إلانجا (19 عام) هدف مانشستر يونايتد الثاني، لينتهي اللقاء بفوز رجال المدرب ستيفن جيرارد بنتيجة 4-2.

وتعد مواجهة مانشستر يونايتد لفريق التشامبيونشيب “كوينز بارك رينجرز” اليوم، هي الثانية له ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، حيث لعب مباراته الأولى أمام ديربي كاونتي يوم 18 يوليو.

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل له الهولندي تاهيث تشونج الهدف الأول في الدقيقة (17)، وأضاف الأوروجوياني فاكوندو بيليستري الهدف الثاني عند الدقيقة (59).

وينتظر مانشستر يونايتد 3 مباريات ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيواجه الصاعد حديثًا للبريميرليج “برينتفورد”، يوم الأربعاء 28 يوليو، وفريق التشامبيونشيب “بريستون نورث ايند”، يوم السبت 31 يوليو، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة إيفرتون يوم 7 أغسطس المقبل.

على ان يعود مانشستر يونايتد إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.