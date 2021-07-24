شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان ومودينا ضمن استعدادات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان ومودينا الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

اكتسح ميلان فريق الدوري الايطالي الدرجة الثالثة “مودينا” بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب تدريبات الروسونيري “ميلانيلو”.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ميلان ومودينا، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ودخل ميلان المباراة بالتشكيلة التالية: سيبريان تاتاروسانو – ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – أليكسيس ساليمايكيرس – براهيم دياز – رادي كرونيتش – رفائيل لياو.

وسجل ميلان الخماسية في الشوط الأول، حيث افتتح براهيم دياز التسجيل في الدقيقة الثانية، بعدما تبادل الكرة مع ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية مرت من تحت أقدام حارس المرمى وسكنت الشباك.

وصنع دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى رفائيل لياو داخل منطقة الست ياردات، ليقابلها برأسية سهلة في شباك مودينا.

وأحرز المدافع فيكايو توموري الهدف الثالث لنادي ميلان في الدقيقة التاسعة، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من بعد منتصف الملعب جاءت من لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأضاف رادي كرونيتش الهدف الرابع للروسونيري في الدقيقة (19)، بعد مجهود فردي من رفائيل لياو الذي تقدم بالكرة من الجهة اليسرى وأرسل عرضية إلى اللاعب البوسني ليسكنها في الشباك.

وزاد ثيو هيرنانديز الغلة بإحراز الهدف الخامس عند الدقيقة (43)، بعدما هيأ له إسماعيل بن ناصر كرة من ضربة حرة مباشرة، سددها المدافع الفرنسي الأيسر بقوة داخل مرمى مودينا.

وفي الشوط الثاني دفع ستيفانو بيولي بالتشكيلة التالية: أليساندرو بيتزاري – بالو توري – ماتيا كالدارا – آندريا كونتي – ماتيو جابيا – ساندرو تونالي – جيوفاني روبيتي – سامو كاستييخو – دانييل مالديني – جينز هاوجي – لورينزو كولمبو.

ولم ينجح ميلان في إضافة أهداف جديدة في الشوط الثاني، كما هو الحال لفريق مودينا الذي فشل في التسجيل ايضًا خلال الشوط الأول.

استعدادات ميلان لموسم 2021/2022

خاض ميلان أولى مبارياته التحضيرية لموسم 2021/2022، بمواجهة نادي الدوري الايطالي الدرجة الثالثة “برو سيستو”، يوم 17 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بسداسية نظيفة.

تقدم رجال ستيفانو بيولي بثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق، إسماعيل بن ناصر (19)، رافائيل لياو (22)، وصامويل كاستييخو (38)، ثم سجلوا ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، بفضل فرانشيسكو سيرا بالخطأ في مرماه (75)، وميلوس كيركيز هدفين (89، 90).

وحقق بيولي أقصى استفادة من هذه المباراة التحضيرية من خلال مشاركة فريقين مختلفين تمامًا في كل شوط، ومن المتوقع تكرار ذلك الأمر في مواجهة مودينا اليوم.

وسيدخل ميلان المرحلة الجادة في تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، بمواجهة فريق نيس الفرنسي يوم السبت 31 يوليو، ثم فالنسيا الإسباني يوم 4 أغسطس، وريال مدريد الإسباني يوم 8 أغسطس، ويختتم تجاربه بلقاء باناثينايكوس اليوناني يوم 14 أغسطس.

وسيعود ميلان إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 23 أغسطس، بمواجهة سامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن الجولة الأولى من الدوري الايطالي.