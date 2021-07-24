مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 24-7-2021.

تقام مباراة برشلونة وجيرونا على ملعب يوهان كرويف بمدينة برشلونة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا بشكلٍ حصري على قناة برسا تي في، المتواجدة على القمر الصناعي أسترا L1 على تردد 10758، بمعدل ترميز 22000، واستقطاب عمودي.

لعب برشلونة اول مباراة تحضيرية للموسم الجديد 2021/2022، أمام فريق الدوري الاسباني الدرجة الثالثة “ناستيك دي تاراغونا” يوم الأربعاء الماضي 21 يوليو، على ملعب يوهان كرويف، وفاز برباعية نظيفة.

وجاءت جميع اهداف البارسا في الشوط الثاني، حيث سجل المهاجم الألباني “ري ماناج” هاتريك في الدقائق (60، 86، و90)، بينما سجل صانع الألعاب الواعد “أليكس كويادو” هدفًا واحدًا في الدقيقة (85).

وسيواصل برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة شتوتجارت الألماني يوم السبت القادم 31 يوليو، وريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 4 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء يوفنتوس يوم 8 أغسطس في كأس جوهان غامبر.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

برشلونة 2-0 جيرونا

ملعب يوهان كرويف (برشلونة – اسبانيا)

مباراة ودية

جارية الآن

الدقيقة 21 | جوووول.. جيرارد بيكيه يفتتح التسجيل لبرشلونة من علامة الجزاء.

الدقيقة 24 | جوووول.. المهاجم ري مانج يضيف الهدف الثاني للبرسا بصناعة من نيلس مورتيمير مورينو.

تشكيلة برشلونة الاساسية اليوم: إيناكي بينا – أليخاندرو بالدي – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجينو ديست – نيكولاس جونزاليس – سيرجيو روبرتو – ريكي بويج – نيلس مورتيمير مورينو – يوسف ديمير – ري مانج.