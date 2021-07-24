الجلسة الأخيرة.. فاران يجتمع مع انشيلوتي لحسم مصيره

عاد المدافع الفرنسي رافاييل فاران، إلى تدريبات فريقه ريال مدريد، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة به، حيث التقى بالمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي للمرة الأولى بعد توليه القيادة الفنية للميرنجي، في ظل أنباء رحيله عن سانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي 2021، إلى نادي مانشستر يونايتد، رغم إن عقده ينتهي في صيف 2022.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي تمكن من رؤية مدربه في الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، عند عودته للتدريبات ويأمل من إمكانية إقناع ريال مدريد برفع العرض المقدم له من أجل التجديد.

وقدم مانشستر يونايتد عرضًا لمدة 5 سنوات بجانب راتب كبير، حيث وافقت إدارة ريال مدريد على مفاوضات النادي الإنجليزي بسبب رفضهم رفع قيمة العرض.

وأضافت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها، أن رغبة المدافع الفرنسي فاران هي الاستمرار في ريال مدريد، لكن النادي الملكي يرفض العرض الذي يريده، بسبب انخفاض الدخل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المدافع الفرنسي كلف مدربه كارلو انشيلوتي أن يطلب من الإدارة رفع قيمته مع النادي الملكي خاصة بعدما رحل سيرجيو راموس عن الفريق.

مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا، والذي وصل لمرحلة النضج الكروي في مسيرته ويريدون التعاقد معه خاصًة مع وصوله للعام الأخير في عقده ويريدون تقديم 40 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرًا لكن النادي يريد مبلغ 70 مليون.