موسيماني مُستاء من مستوى كهربا وأجايي

أعرب المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، عن استياءه من مستوى ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا والنيجيري جونيور أجايي، بعد تراجع مستواهما خلال الفترة الأخيرة.

وأشرك موسيماني الثنائي أساسيًا للمرة الأولى أمام البنك الاهلي، في ظل إصابة حسين الشحات بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى مشاركة الثنائي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر مع بعثة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يقدم كهربا وأجاي المستوى المُنتظر فنيًا وبدنيًا أمام البنك الاهلي، ولم يلعبا المباراة كاملة، وقرر موسيماني تغيير الجناح النيجيري في الدقيقة 65 لحساب المالي أليو ديانج، كما خرج كهربا في الدقيقة 74 لصالح والتر بواليا.

وأبدى المدرب الجنوب افريقي إنزعاجه من مستوى الثنائي وطالبهما ببذل المزيد من الجهد للظهور بصورة أفضل وتقديم أوراق اعتمادهما بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ويستعد الاهلي حاليًا للمباراة المُقبلة أمام الإنتاج الحربي، والمؤجلة من الأسبوع الـ24 في جدول الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء الغد الأحد بتوقيت القاهرة.