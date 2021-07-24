رسميًا.. الانجليزي لويس بيت ينضم إلى ليدز يونايتد قادما من تشيلسي

أعلن نادي ليدز يونايتد، تعاقده مع لاعب خط الوسط الشاب لويس بيت، من نادي تشيلسي لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.

وقال النادي في بيانه: “وقع لويس بيت عقدًا لمدة ثلاثة سنوات مع نادي ليدز يونايتد يجعله يستمر حتى موسم 2024″.

كان لويس بيت صاحب الـ 18 عامًا يثير الإعجاب باستمراره في أكاديمية البلوز، إذ لديه قدرة رائعة على الاستحواذ بالكرة وتنفيذ رائع للركلات الثابتة، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في نهائي كأس الشباب لكرة القدم 2020.

وفي الموسم الماضي، استطاع لويس بيت في المشاركة أيضًا مع فريقه تشيلسي تحت سن 23 عامًا، كما لعب مباريات دولية للشباب مع منتخب بلاده انجلترا تحت سن 17 عامًا.

كان موريس لاعب وسط ضئيلًا ولكن كان عنيدًا خلال مسيرته في اللعب، وقد أشرف على صعود بيت فورًا إلى فئة أعلى، مع استمرار الشاب في الظهور لأول مرة تحت 18 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

الجدير بالذكر أن ، ما يفتقد إليه لاعب خط الوسط الشاب، هو اللياقة البدنية، ولكن يعوضها بموهبته الرائعة في التعامل مع الكرة، وتعلم استخدام صغر حجمه لصالحه عند المواقف الفردية مع لاعبي الخصم.