ما هو موعد مباراة منتخب السعودية الأولمبي وألمانيا ؟

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

يستعد منتخب السعودية الأولمبي لمواجهة نظيره الألماني في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وخسرت السعودية بهدفين لهدف من كوت ديفوار في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، فيما فازت البرازيل 4-2 على ألمانيا.

وسيكون منتخب السعودية الأولمبي على موعد مع مباراتين قويتين أمام ألمانيا والبرازيل على الترتيب، يومي 25 و28 يوليو/تموز الجاري.

وتقام مباراة السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو 2021، في الساعة الثانية والنصف عصر الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد ألمانيا على ملعب ستاد يوكوهاما.

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك حتى قبل تأجيلها في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ستذاع مباريات السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 على شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستخصص مجموعة من قنواتها لبث المباريات.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس التي حصلت على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، أنها ستنقل المباراة عبر قناة بي إن 4K.