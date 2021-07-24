الامارات | الشارقة يواجه الوصل وعجمان وديا يومي 5 و12 أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه الوصل وعجمان وديا يومي 5 و12 أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر"تويتر" أن الفريق سيخوض ضمن المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الكروي الجديد، ثلاث مباريات ودية منها مباراتين أمام الوصل في الخامس من أغسطس المقبل، وأمام عجمان يوم 12 من الشهر ذاته، في حين سيخوض مباراة ودية ثالثة في التاسع من أغسطس، لكن لم يتحدد الفريق الآخر. يذكر أن الشارقة واجه بني ياس في لقاء ودي شهد فوز "السماوي" بهدف، على أن يخوض مباراة أخرى اليوم أمام خورفكان.

وتعاقد الشارقة أخيرا مع البرازيلي بيرنارد دوراتي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين، إذ سيحل اللاعب الجديد الذي انتظم بالفعل في التدريبات مع الفريق، بديلا للبرازيلي إيغور كورنادو الذي انتقل للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

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