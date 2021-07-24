مجموعة مصر.. يد الدنمارك تسحق اليابان في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

سحق منتخب الدنمارك نظيرة الياباني في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية ( طوكيو 2020).

وتغلبت الدنمارك على اليابان بنتيجة كبيرة 47-30، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية.

وأنهي المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه بفارق 11 نقطة عن صاحب الأرض.

وواصل صاحب ذهبية ريو دي جانيرو تفوقه في الشوط الثاني وحسمه لصالحه بفارق 6 أهداف، لينهي المباراة لصالحه بفارق 17 هدف.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الدنمارك المجموعة الثانية برصيد 2 نقطتين متفوقا بفارق الأهداف عن مصر الثاني صاحبة نفس الرصيد والسويد الثالث صاحبة نفس الرصيد من النقاط أيضا.

بينما جاءت منتخبات البحرين والبرتغال والسويد في المراكز من الرابع إلى السادس بدون أية نقاط.

وسيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الإثنيين المقبل 26 يوليو في تمام الساعة الـ7.15، صباحا، بينما يلتقي منتخب البحرين مع نظيره البرتغالي في الساعة الـ12.30 ظهرا ، وتختتم مباريات المجموعة الثانية بمواجهة اليابان والسويد في الساعة الـ2.30 ظهرا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الثمانية لمنافسات كرة يد بأولمبياد طوكيو 2020.