مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد انتظام وليد والشحات في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن صانع ألعاب فريقه، وليد سليمان، سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات لمصراوي:"وليد سليمان يؤدي في الوقت الحالي جلسات تأهيل وتدريبات في الجيم والمزق الموجود في العضلة الخلفية التئم بنسبة كبيرة جدًا".

وأضاف:"تمزق العضلة الخلفية يحتاج شهرًا ونصف للعلاج وليس شهرًا واحدًا، اللاعب قضى حتى الآن 30 يومًا من العلاج ويتبقى أسبوعين لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن جناح فريقه، حسين الشحات في حالة جيدة للغاية؛ فمن المقرر أن يتواجد في المران الجماعي عقب مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم غد في الدوري.

وكان الشحات قد أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة عقب مباراة من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي.