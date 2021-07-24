علي زين: مباراة البرتغال كانت مهمة.. وعالجنا الأخطاء خلال اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، علي زين، إن مباراة البرتغال في مستهل مشوارهم بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ كانت هامة.

المنتخب الوطني فاز اليوم السبت أمام نظيره البرتغالي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بنتيجة 37-31، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف علي زين، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس:"مباراة البرتغال كانت مهمة جدًا، هناك مباريات حين ترى النتيجة في النهاية لن تكون حقيقية بمعنى أن الفريقين لعبا جيدًا والمباراة كانت قريبة من الفريقين، حين تُشاهد الشوط الأول لن تعرف من سيفوز".

وتابع لاعب المنتخب الوطني:"في الشوط الثاني ركزنا أكثر وكان لدينا أخطاء في الدفاع خلال أول 10 دقائق وتم معالجة الأمر سريعًا وهذا أمر إيجابي أن نُعالج الخطأ في نفس الوقت ولا ننتظر لما بعد.. مباراة اليوم كانت مهمة جدًا، بداية أي بطولة مهمة لأي فريق، وسنحاول فعل ما هو أفضل في المباريات المقبلة".

وأتم زين تصريحاته بقوله:"الفريق الحالي على أعلى مستوى، أي لاعب يُشارك لن تجد فارق في المستوى، مزيج من اللاعبين الخبرات والصغار في السن والحمدلله أرى أن خبرة الفريق جيدة جدًا دائمًا لدينا أمل وطموح ونريد الفوز في كل مباراة وفعل أقصى ما لدينا".